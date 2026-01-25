Villa San Giovanni, proseguono i lavori per il parcheggio multifunzionale di via Mazzini

È stata più che proficua la riunione tecnico operativa tenutasi nel pomeriggio di venerdì, a Palazzo San Giovanni, tra i responsabili dei settori lavori pubblici e polizia locale, l’amministrazione comunale e i progettisti per fare il punto sull’area di parcheggio multifunzionale di via Mazzini, i cui lavori sono in corso di esecuzione.

Tavolo tecnico per videosorveglianza e accessi regolamentati

Si è avviato un tavolo tecnico affinché l’area di parcheggio possa da subito essere ciò che la città si aspetta: un’area videosorvegliata, regolamentata negli accessi dei mezzi con sbarre automatiche di ingresso e di uscita.

Un sistema moderno che ci permetta di garantire la funzionalità del parcheggio ma, ancor di più, decoro e ordine. Un’area pensata per essere anche luogo di manifestazioni e di incontro per la nostra comunità.

Ed infatti, le direttive dell’amministrazione ai responsabili intervenuti vanno esattamente in questo senso: un’area multifunzionale, la cui prima destinazione sia quella di parcheggio al fine di decongestionare (finalmente, dopo oltre vent’anni) il quartiere Immacolata e la zona centrale della città dove al momento trovano sosta i mezzi dei pendolari diretti in Sicilia. La vivibilità del quartiere Immacolata è stata sempre priorità per quest’amministrazione: un quartiere che presto avrà non soltanto il parcheggio di via Mazzini, ma un asilo nido, la riqualificazione dell’ex Isa, la sistemazione di alcune strade, l’efficientamento energetico.

Area mercatale e sicurezza per il mercato del giovedì

Da sempre, inoltre, questo parcheggio è stato “promesso” alla Città come area mercatale: così sarà, in quanto si è deciso con i responsabili ed i professionisti che sarà la parte alta (quella con accesso e uscita da via Riviera) ad essere accessoriata per il mercato del giovedì. Si metteranno in essere tutte quelle azioni a tutela della sicurezza e della funzionalità contemporanea per parcheggio ed area mercatale (dissuasori di interdizione al transito e possibilità di accesso differenziate e sicure per quanti si recheranno al mercato).

Sarà un ‘luogo di comunità’ che possa anche ospitare concerti, fiere e sagre, manifestazioni importanti per le quali oggi la nostra città non ha uno spazio a disposizione.

Prossimi passi e obiettivo: consegnare una “BELLA opera pubblica”

Il lavoro prosegue senza soluzione di continuità e nelle prossime settimane i responsabili di settore assieme ai progettisti renderanno operative le decisioni assunte.

La città aspetta quest’opera deliberata dal consiglio comunale nel 2005 ed inserita tra le opere di mitigazione dell’inquinamento a vantaggio della vivibilità nel decreto di emergenza ambientale: l’obiettivo, adesso, è non solo consegnare il parcheggio alla fruizione collettiva, ma soprattutto consegnare una BELLA opera pubblica che diventi attrattiva per la comunità come luogo da vivere.