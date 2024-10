Reggio ed il monitoraggio dei parchi. Brunetti ‘Al lavoro per la bonifica e l’affidamento’

Cos’è una città senza il verde? Spazi aperti in cui trascorrere il tempo libero adatti a grandi e piccini.

L’assenza di parchi, attrezzati per piccoli e meno piccoli, è una delle grandi carenze di Reggio Calabria che, fortunatamente, negli ultimi anni, è stata in parte colmata dal lavoro della I legislatura Falcomatà.

I polmoni verdi di Reggio Calabria

Non sono così tanti i luoghi di ritrovo in cui è possibile giocare e divertirsi per i bambini reggini, anzi, bastano all’incirca poche dita di una mano. È per questo motivo che l’amministrazione comunale, tra le tante emergenze da gestire, ha fatto sapere ai cittadini di non essersi dimenticata di questa importante tematica.

Monitoraggio lavori e affidamento

In un’intervista, di qualche giorno fa, l’assessore Brunetti ha dichiarato ai microfoni di CityNow:

“Stiamo lavorando per i bandi in modo tale da poter partire con l’affidamento dei parchi a cooperative, società o comunque soggetti che possano garantire la fruibilità a tutti i cittadini, un po’ come avvenuto per il parco Botteghelle”.

I parchi in questione, che, secondo quanto riportato dall’assessore delegato, saranno oggetto anche di bonifica, sono “De Sena“, “Collina degli Angeli” e “Trabocchetto“.

Di certo, i reggini non vedono l’ora di vedere queste opere finalmente complete per poterne usufruire.