Calabria, Parco Nazionale dell’Aspromonte: nuovi percorsi per i cicloturisti

Al via i lavori per gli interventi all’asse della Ciclovia dei Parchi della Calabria

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione degli interventi aggiuntivi all’asse principale della Ciclovia dei Parchi della Calabria, nei tratti ricadenti all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

La ciclovia dei Parchi della Calabria

Le opere implementeranno l’infrastruttura con percorsi dedicati alla fruizione del territorio in mountain bike e interessando le tratte “Piano Melia- Gambarie-Campo Sperimentale”, l’anello “Piano Vadi – Garibaldi – Asse Principale – Piano Vadi” e “Tabaccari -Renazzi”, “Montalto – Azienda Versaci”, “Nino Martino – Campo Sperimentale”.

Gli interventi

Gli interventi in progetto saranno realizzati su tracciati già esistenti, sentieri e/o piste forestali che, a causa delle loro attuali precarie condizioni, risultano compromessi e dovranno essere risistemati ed adeguati per essere destinati ad un uso ciclabile da percorrere con “mountain-bike”. I lavori non prevedono movimenti di terreno, ma livellamenti della tracciato già esistente, in diversi punti interessati da fenomeni di erosione del fondo sterrato.

Non verranno realizzate altre piste rispetto a quelle pre-esistenti con la realizzazione di un sistema di multi-opere: dalla sistemazione e stabilizzazione del fondo sterrato mediante regolarizzazione del piano viabile, alla formazione di tagliacqua nei tratti a maggior pendenza; dalla realizzazione di opere di contenimento, alle staccionate in legno di castagno scortecciato lungo i cigli di alcune strade individuate. Verrà inoltre posizionata apposita ed idonea segnaletica.

Autelitano: ” Valorizzazione autentica del turismo ecosostenibile”

Ha dichiarato il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Leo Autelitano riguardo la pista ciclabile, parlando di turismo ecosostenibile.