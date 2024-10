Parco Cartella di Gallico, gli attivisti: ‘Casa per gli esseri umani, animali e vegetali’

Di seguito il comunicato stampa dell’Assemblea del Csoa Angelina Cartella sull’incontro tenutosi ieri con gli amministratori comunali.

Ieri 23 Gennaio 2024, noi attiviste e attivisti del CSOA Angelina Cartella abbiamo accolto i rappresentanti dell’Amministrazione comunale al Parco Cartella, in un sopralluogo vivace e partecipato da un folto gruppo di amiche, amici frequentatori del Parco ed abitanti del quartiere di Gallico. A tutte e tutti va il nostro ringraziamento.

Ringraziamo, inoltre, l’Amministrazione comunale, che ha manifestato la sua riconoscenza per il ruolo di custodia, di salvaguardia della biodiversità naturale e interazione sociale, di promozione culturale che il Centro Sociale ha ricoperto negli ultimi vent’anni, all’insegna dell’autogestione e dell’organizzazione orizzontale e collettiva.

Il sopralluogo e il progetto

Il sopralluogo ha segnato una tappa importante nel processo di coprogettazione che interesserà il Parco e che ci darà l’opportunità di sperimentare nuove forme di contaminazione nella partecipazione alla vita politica e sociale. Il progetto dovrà ripartire dall’analisi dei bisogni di chi vive lo spazio in prima persona, con un approccio intergenerazionale e mantenendo un’ottica ecologista, ottimizzando le potenzialità dell’area verde con i fondi a disposizione.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme, tra gli altri, all’assessore Paolo Malara, al consigliere Massimiliano Merenda, al vicesindaco Paolo Brunetti, al Responsabile Unico di Procedimento Vincenzo Cotroneo, ha ascoltato attentamente le nostre istanze ed ha affermato di volere accogliere le nostre richieste.

Prima fra tutte, la possibilità di accedere a tutti i documenti e gli atti relativi al progetto e al suo intero processo di realizzazione, in tutte le sue fasi a venire. L’iter progettuale non proseguirà senza il previo coinvolgimento della comunità di riferimento. Le nostre proposte di modifica al progetto definitivo, presentate in dettaglio nei prossimi tavoli tecnici congiunti, saranno valutate prima dell’approvazione del progetto esecutivo.

In sede opportuna ribadiremo la necessità imprescindibile di salvaguardare la biodiversità del Parco, limitando allo stretto necessario gli interventi sulle alberature. L’Amministrazione ha riconosciuto la validità delle nostre richieste di non chiudere con un cancello il Parco, che nasce libero ed aperto, valutare il riposizionamento dell’area cani, delle attrezzature sportive e delle aree tematiche e di mantenere il Parco fruibile durante lo svolgimento dei lavori.

Infine, ha dichiarato di essere in sintonia con la nostra visione e ha riconosciuto che il Parco, allo stato attuale, è perfettamente integrato nel tessuto urbano, all’interno del quale rappresenta un indispensabile polmone, vivo e pulsante.

Una piazza sempre accessibile a tutte e tutti, casa per gli esseri umani, animali e vegetali.