Il Parco Caserta Sport Village arriva sui banchi di scuola. Al via le convenzioni tra la struttura sportiva e le scuole reggine

Il Parco Caserta Sport Village si apre alla città. Numerosi gli iscritti che popolano ormai quotidianamente i viali alberati del centro sportivo più grande di Reggio Calabria.

Professionisti, universitari, giovani coppie e studenti hanno preso di mira la struttura che vede sempre più prendere forma in ogni suo angolo con continue attività e novità.

La categoria che più apprezza il Parco Caserta Sport Village è senza dubbio quella dei giovani studenti ed è proprio per questo che la direzione ha deciso di invitare le scuole reggine ad esplorare il parco attraverso specifiche convenzioni che permettono di usufruire degli spazi verdi con accesso ai vari plessi (piscina – pista di pattinaggio – palestra).

La prima scuola che ha aderito con entusiasmo alla proposta dello staff del Parco Caserta Sport Village è il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”. Nove classi per un totale di 200 alunni, accompagnati dai propri insegnanti, entreranno a far parte della famiglia del Parco Caserta così da animarlo e viverlo durante l’intera settimana.

Dal 6 novembre quindi prenderà ufficialmente il via la convenzione tra il Convitto ‘T. Campanella’ ed il Parco Caserta Sport Village che prevede lo svolgimento dell’attività motoria, durante l’orario scolastico, all’interno del Parco.

La struttura sportiva invita tutti i dirigenti scolastici delle scuole reggine a contattare la direzione per intraprendere eventuali percorsi formativi che mirano alla conoscenza di uno dei luoghi storici della città in cui poter svolgere in piena libertà e sicurezza lo sport tra decine di attività.

“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna, e la sua assenza non potrà mai essere compensata”.

Il pensiero di Pierre de Coubertin delinea perfettamente quello che lo sport rappresenta per un individuo, più in generale per una comunità.

Reggio Calabria ha fame di sport ed il Parco Caserta è pronto a soddisfare tutti i reggini…