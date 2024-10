Parco Caserta Sport Village, riapre la sala pesi e cardio. Siete pronti per un allenamento da veri marines?

Meno 3. Inizia il countdown per gli appassionati di fitness e palestra. A partire da lunedì 4 settembre sarà possibile vivere nuovamente gli ampi ambienti (oltre 500mq) della sala pesi e cardio del Parco Caserta Sport Village.

“La sala pesi e cardio del Parco Caserta Sport Village è l’unica in Calabria ad offrire attrezzature “Precor” made in USA – spiega il coordinatore area fitness e palestra Marco Giovannini – Precor è uno dei marchi più all’avanguardia sul mercato utilizzato anche dalle forze armate statunitensi. La sala pesi e cardio si affaccia sul verde del parco ed offre attrezzi per il Cardio Fitness e per il potenziamento e macchine isotoniche. Un set completo di attrezzi adatti a tutte le fasi dell’allenamento. Il bello della palestra del Parco Caserta? Avere sempre a disposizione gli attrezzi, quindi un allenamento senza file o attese”.

4 cyclette (orizzontali e verticali), 1 vogatore, 2 step, 4 ellittiche (per braccia e gambe), presse, pectoral machine, diversi tipi di macchine isotoniche ed attrezzi per il cardio Fitness.

La nuova stagione del centro sportivo più grande di Reggio Calabria offrirà importanti novità soprattutto per l’area fitness.

Tra le novità il Functional Strength, l’allenamento funzionale ad alta intensità ed il Functional Step entrambi ideali per bruciare i grassi e contestualmente tonificare il corpo.

Il fitness musicale sarà il vero protagonista del Parco con le nuovissime bike Spinning® made in Precor ed istruttori qualificati come Sasy Preziosi.

“Allenarsi vuol dire sentirsi in armonia con se stessi e con gli altri. Consigliati e guidati da professionisti qualificati del settore, la palestra del Parco Caserta si inserisce in un contesto green a contatto con la natura e con il verde a due passi dal centro città. Terminato il periodo estivo adesso si ricomincia a tonificare e scolpire il proprio corpo all’interno della cittadella dello sport, consigliati da istruttori esperti e qualificati”.

In base agli obiettivi, sarà creata una scheda personalizzata, creata ad hoc per ogni sportivo. Il team del Parco Caserta aiuterà a svolgere gli esercizi nel modo corretto e insegnerà ad usare bene i macchinari ed ottenere i risultati sperati pensando sempre, prima di tutto, alla salute ed al benessere.

Mancano solo tre giorni per la riapertura della sala pesi e cardio del Parco Caserta Sport Village! Siete pronti per un allenamento da veri marines? Dal 4 al 17 settembre riapre la palestra del #parcocaserta con orario ridotto (dal lunedì al venerdì 8:30/12:30 – 17:30/22:00). Dal 18 settembre rientrerà in vigore l’orario ordinario (7:00/22:30).

Ricordiamo che la segreteria è già aperta ed è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

