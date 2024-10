Parco Caserta Sport Village, il Summer Camp non si ferma più. Torna a settembre il centro estivo più grande della città

Il centro estivo del Parco Caserta Sport Village non si ferma più. L’edizione 2018 del Summer Camp, giunta all’ultima settimana di luglio, avrà un suo secondo ciclo a settembre.

“Summer Camp, dal 3 al 15 settembre 2018. Sei interessato, iscriveresti tuo figlio?”

Lo staff del Parco Caserta lo aveva chiesto qualche giorno fa agli amici di Facebook attraverso questo semplice sondaggio. Oltre il 70% dei votanti aveva espresso la propria preferenza con un bel SI.

Il Parco Caserta mantiene la promessa ed ecco dunque che parte nuovamente la macchina organizzativa capitanata dalla simpatica scimmietta, testimonial del centro estivo.

Fino a venerdì 27 luglio sono aperte le iscrizioni per il “Summer Camp 2018 – September Edition”. Pochi soli giorni per confermare la presenza dei propri figli ad un evento che ha emozionato, divertito e coinvolto l’intera città con tante attività sportive, incontri formativi e iniziative culturali.

Il centro estivo sportivo, ludico, ricreativo più grande della città accoglierà quindi anche settembre i piccoli sportivi. Il tutto accompagnati da istruttori qualificati riconosciuti dal Coni, laureati in Scienze Motorie e tecnici qualificati con un’attenzione in più alle scuole sportive presenti all’interno del Parco Caserta come nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, karate, danza, pattinaggio artistico ed hockey prato.

Un’occasione in più per capire cosa quale sport il proprio figlio intende praticare durante la prossima stagione.

Dal 3 al 15 settembre il Parco Caserta Sport Village, dopo la pausa di agosto, riprenderà tutte le sue attività rivolte ai più piccoli in acqua e nel verde del parco in un ambiente sicuro, accogliente, attrezzato e con istruttori ed animatori qualificati.

Calcio a 5, freccette, tiro con l’arco, pallamano, pallanuoto (anche femminile) mini volley, ed ancora danza, mini basket, pattinaggio, karate, nuoto, atletica leggera e hockey su prato, novità assoluta di questa edizione.

Un vero e proprio villaggio del divertimento in cui poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio di oltre 3000 mq.

È per chi sceglie il Summer Camp l’iscrizione per l’attività sportiva invernale è omaggio per tutta la famiglia.

Per info contatta il numero 0965.897520 oppure vieni al Parco Caserta Sport Village!

