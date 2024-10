Reggio, rifiuti al Parco Lineare Sud: ci pensano nuovamente i cittadini

Volontari ancora in azione per ripulire alcune zone della nostra città.

Si è svolta ieri la seconda giornata di pulizia del Parco Lineare Sud nella zona della Capannina. L’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e spirito di collaborazione rendendo l’intera area decisamente più pulita.

I volontari si sono riuniti per la seconda volta in due settimane al Parco Lineare Sud: questa volta l’intervento ha riguardato la zona della “Capannina” e anche in questa occasione, come già avvenuto il 16 Gennaio, sono state raccolte quintali di rifiuti di ogni tipo: flaconi, bottiglie, lenze, reti metalliche, piatti ma anche tanti ingombranti come tavoli, sedie e addirittura scaldabagni.

Il vento gelido non ha placato la voglia di fare del bene all’ambiente e alla città e di lanciare un messaggio di sensibilizzazione. L’evento, organizzato tramite i social da un tamtam di condivisioni e dalle associazioni PlasticFree e DifferenziamociDifferenziando, chiude gli appuntamenti previsti al PLS.

I volontari non si fermeranno tuttavia qui: è infatti prevista la calendarizzazione di numerosi interventi che interesseranno il litorale Reggino, da Bocale a Gallico, in condivisione con il Comune di Reggio Calabria ed AVR.