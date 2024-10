Parco Mondiale dell’Aspromonte in diretta Mondiale su Rai Italia

Domenica 19 marzo dalle ore 10 il Parco Nazionale dell’Aspromonte, in diretta Mondiale su Rai Italia.

All’interno del programma “Cristianità” condotto da suor Myriam Castelli, Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi illustreranno il progetto “Il Parco nelle Chiese”.

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 17 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’ italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.