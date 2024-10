Parma-Reggina: assenze pesanti per i gialloblu di Pecchia

Mancano ancora tre giorni alla sfida del Tardini di Parma con la Reggina che nel pomeriggio di martedi, ha svolto la consueta seduta di allenamento aprendo i cancelli del S. Agata. Unico assente Obi per il quale ancora non si hanno date certe riguardo il suo rientro, ipotizzato per la settimana in cui la squadra preparerà la gara interna con il Perugia. A Parma, invece, Pecchia dovrà certamente rinunciare a Stanko Juric, assenza pesantisima per quello che viene ritenuto l’elemento più importante del centrocampo gialloblu e fedelissimo di mister Pecchia. Fuori anche Drissa Camara e molto probabilmente Bernabè, tornato ai box per una ricaduta. Assenti anche Buffon, Cobbaut, Mihaila e Romagnoli.

