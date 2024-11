Il ds del Cittadella Marchetti esalta Inzaghi ed il pubblico della Reggina

Nel corso della trasmissione “Fair play & Football” in onda sul canale 229 di Sky, è intervenuto il Ds del Cittadella Stefano Marchetti, parlando anche di Reggina:

“Inzaghi ha trasmesso alla squadra tutta la sua voglia di vincere, il suo entusiasmo, il suo sapere di calcio. Mi ha fatto una impressione incredibile la Reggina. L’aggressività, l’atteggiamento che hanno avuto contro di noi, è quello di una squadra convinta di far bene, non ci hanno fatto respirare, si vede chiaramente la mano dell’allenatore. Poi il pubblico è assolutamente un valore aggiunto, ti stimola, ti fa tirare fuori quel qualcosa in più. C’è un entusiasmo a mille e la squadra sta rispondendo alla grande”.