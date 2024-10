Parma-Reggina: la sfida dei tanti ex, tra cui anche mister Inzaghi

Parma-Reggina è una delle partite più importanti della nona giornata del campionato di serie B. Amaranto in testa alla classifica, per molti in maniera inaspettata e Parma dietro di cinque punti ed anche quest’anno indicato dagli addetti ai lavori come una delle squadre favorite per la vittoria finale. E’ anche la partita dei tanti ex, molti dei quali oggi con la maglia della Reggina a partire da mister Inzaghi che in terra gialloblu appena ventiduenne con Nevio Scala allora allenatore, esordì in serie A, ma nella stagione in cui un infortunio al piede lo ha tenuto fuori per lungo tempo, lasciando comunque un ottimo ricordo. Un ex che a Parma è stato per diversi anni è Riccardo Gagliolo, 131 presenze e 11 gol. Tra gli altri anche Obi comunque assente, poi Hernani ed il portiere Colombi, all’inizio della preparazione estiva scorsa proprio con i ducali. Dall’altra parte il giovane promettente Delprato e Charpentier, quest’ultimo non particolarmente fortunato con la Reggina, ancora a zero presenze con il Parma… per l’ennesimo infortunio.

