Parma-Reggina: la prevendita vola... come la squadra. Inzaghi cambia?

Solo problemi di abbondanza per il tecnico amaranto. Attesa e curiosità per quello che sarà l'undici titolare

Era di 1872 posti era il settore riservato agli ospiti, esaurito dopo pochissimo tempo dall'apertura della prevendita e così il Parma è stato "costretto" a mettere altri 1000 biglietti a disposizione dei tifosi della Reggina per la gara di sabato pomeriggio al Tardini. Ovviamente cammina più a rilento dopo l'ondata iniziale questa seconda parte, fermo restando che comunque i tifosi amaranto continuano ad acquistare i tagliandi della partita e si è superata quota 2000.

I tifosi ancora una volta hanno fatto la loro parte, la squadra sta facendo e cerca ulteriori conferme in terra emiliana. Amaranto carichi e motivati dopo la vittoria netta ottenuta nel derby con il Cosenza e intenzionati a non ripetere quanto accaduto a Modena dove, nonostante la buona prestazione, purtroppo non si è riusciti a tornare a casa con dei punti. Il tecnico, che rinuncia ancora ad Obi, si troverà nuovamente di fronte a delle scelte importanti da operare, ma in questi casi tutti gli allenatori dichiarano di essere contenti nel dover affrontare problemi di questa natura. Solitamente Inzaghi cambia quando si perde, è successo due volte in questa stagione, da capire se Hernani e Ricci verranno confermati nell’undici titolare, oppure riprenderanno il loro posto Crisetig e Canotto.

Comunque sia, oggi è la profondità dell’organico unita alla qualità a fare la differenza e da quelli che sono i risultati, sembra che il messaggio dell’allenatore amaranto sia stato perfettamente recepito da gruppo. Tutti titolari e di fondamentale importanza il contributo dei subentranti.