Parma-Reggina: tante assenze per Pecchia, i dubbi di mister Inzaghi

A Parma, la Reggina, per il primo vero confronto con una formazione indicata dai più, come tra le favorite per la vittoria del campionato, pronostico sostenuto dal blasone dei gialloblu insieme ad un organico di assoluto valore. Da queste partite capiremo il nostro vero valore e dove possiamo arrivare, si dice spesso in questi casi. Potrebbe essere così ma fino ad un certo punto, visto che si è ancora alla nona giornata, quindi troppo presto per valutazioni generali qualunque sia poi il risultato finale. Di sicuro la Reggina arriva a questo match molto carica, in testa alla classifica e con la chiara intenzione di dare seguito a quanto prodotto fino al momento in termini di prestazioni e punti.

Leggi anche

Le scelte di Inzaghi

Si troverà di fronte, come detto, una delle compagini più attrezzate e reduce da tre risultati utili consecutivi, ma anche priva di qualche pedina importante soprattutto in mezzo al campo, in modo particolare Juric, ritenuto da mister pecchia fondamentale per la mediana. Non ci saranno Camara, Buffon, Cobbaut, Mihaila, in fortissimo dubbio il talentuoso Bernabè. Sul fronte amaranto c’è molto curiosità su quelle che saranno le scelte di mister Inzaghi che in questo breve percorso, ha modificato qualcosa solo dopo una sconfitta e quindi resta da capire se le novità viste contro il Cosenza con Hernani e Ricci titolari, troveranno conferma al Tardini. Il resto è garanzia assoluta soprattutto nel reparto difensivo dove i quattro dietro al momento appaiono inamovibili. Come intoccabili per ora sono Majer e Fabbian in mezzo, in avanti Rivas e Menez, per rendimento tra i migliori in assoluto in questa prima parte di stagione.