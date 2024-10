Parma-Reggina: prevendita, meno uno. Il dato attuale del settore ospiti

Due giorni alla sfida del Tardini, uno invece alla chiusura della prevendita per quello che riguarda la vendita dei biglietti nel settore ospiti. Si muoveranno nuovamente in gran numero i tifosi amaranto e faranno sentire ancora una volta forte il proprio incitamento ed il sostegno verso la squadra.

Il dato della prevendita

Il colpo d’occhio sarà di grande impatto, l’amaranto anche stavolta predominerà nel settore riservato ai supporters della Reggina, così come è già stato in occasione della trasferta di Modena, ovviamente tutti speranzosi che il risultato finale possa essere diverso. Fino al momento sono 2110 i biglietti acquistati e ci sarà tempo fino a venerdi ore 19,00 per incrementare ulteriormente il numero. Difficile avere il conteggio totale, perchè in tanti si andranno a collocare anche in altri settori dello stadio.