Parma-Reggina: prevendita settore ospiti. Modalità e prezzi

Nuovo appuntamento in trasferta per la Reggina. Si gioca sabato al Tardini

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello Ennio Tardini di Parma in occasione di Parma-Reggina, in programma sabato 5 marzo alle ore 14:30 e valevole per la ventottesima giornata del campionato di serie BKT.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sia Online, sul sito di TicketOne, che presso i punti vendita TicketOne. La prevendita scadrà venerdì 4 marzo, alle ore 19:00. Il prezzo stabilito è € 15,00.

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Così come ricordato dalla società ospitante, “L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso soltanto a chi è in possesso di Green Pass ‘rafforzato’ (Super Green Pass per soli vaccinati e guariti da Covid 19), che sarà verificato agli ingressi. Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio (cliccare qui), sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. Il Parma Calcio invita i propri tifosi a mantenere sugli spalti il maggior distanziamento possibile fra loro”.