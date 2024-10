Parma-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un dubbio per Inzaghi

E’ il giorno di Parma-Reggina. I gialloblu arrivano a questo confronto dopo tre risultati utili consecutivi e tanti infortunati, la Reggina dopo il successo nel derby con il Cosenza e da prima in classifica. Si vede tra i convocati per la prima volta il centrocampista Obi, ma certamente non sarà delle partita almeno nella parte iniziale, mentre mister Inzaghi ha i soliti dubbi soprattutto in mezzo al campo e sulla destra.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani (Crisetig), Canotto (Ricci), Menez, Rivas. All. Inzaghi