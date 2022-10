Parma-Reggina: superata quota 2000. Il dato della prevendita settore ospiti

1872 era il settore esaurito dopo pochissimo tempo dall'apertura della prevendita e così il Parma è stato "costretto" a mettere altri 1000 biglietti a disposizione dei tifosi della Reggina per la gara di sabato pomeriggio al Tardini. Ovviamente cammina più a rilento dopo l'ondata iniziale questa seconda parte, fermo restando che comunque i tifosi amaranto continuano ad acquistare i tagliandi della partita arrivando in chiusura di giornata a 2074.

"Ai tifosi della Reggina, sono stati destinati altri biglietti nel settore attiguo denominato Curva Sud (ex Settore Ospiti), con il medesimo accesso in via Puccini.

Questi titoli di ingresso di Curva Sud sono in vendita al prezzo intero di 15 Euro e ridotto Under 14 di 5 Euro sul circuito Ticketone (on line-cliccare qui e nei punti vendita del territorio nazionale) fino alle ore 19 di venerdì 14 ottobre".