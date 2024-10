Parte dallo stabilimento Hitachi di Reggio Calabria il progetto ‘Industry 4.0’

Giorno 9 novembre 2017, i vertici HITACHI provenienti dal Giappone e da altre realtà del gruppo si sono riuniti nello stabilimento reggino per lo svolgimento del Global Production Meeting. La presenza del Chief Operating Officer di Hitachi Rail Global, Kentaro Masai, con a seguito la prima linea di staff proveniente da ogni parte del continente, (e che vanta tra essi anche rappresentanze autoctone) ha inorgoglito tutte le maestranze grazie soprattutto agli apprezzamenti ricevuti che sono stati per noi un’ulteriore spinta per fare sempre di più, in coerenza con il percorso intrapreso tra le OO.SS e Hitachi.

Il meeting è stato l’occasione per celebrare l’inizio del percorso avviato verso “industry 4.0” che in questi anni, (grazie soprattutto a chi ha creduto nell’operato reggino) ha reso possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati e preparandoci ad affrontare al meglio le nuove sfide future.