Parte il primo corso di cucina giapponese. 5 lezioni per immergersi nei ‘Sapori orientali’

Sono aperte le iscrizioni al primo corso di cucina giapponese promosso da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) e Associazione Interculturale International House in collaborazione con Osteria "I 10 mondi" di Bagnara Calabra.5 lezioni per immergersi nei sapori orientali e conoscere le principali tecniche della cucina del Sol Levante, sotto la guida sapiente dello chef Takaaki Shibuya.Il corso, con cadenza settimanale, partirà il 10 novembre proseguendo ogni lunedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00.Il programma delle lezioni offre un ampio ventaglio dei principali piatti nipponici:- base del pasto nipponico (riso bianco, stufato di verdure, pesce in salsa teriyaki);- impanati e takikomi gohan (crocchetta di verdure, 3 tipi di pesce impanato, takikomi con verdure e funghi);- pasta e tempura (spaghetti di riso, ramen, tempura di pesce e verdure);- piatti leggeri (pesce stufato, verdure al sesamo, tamago tofu);- sushi e sashimi (uramaki, nigiri, 3 tipi di sashimi).Al termine di ogni lezione sarà possibile degustare assieme le pietanze preparate.Considerata la particolarità del corso, i posti sono limitati.Per info e prenotazioni: cefcomcorsi@gmail.com – 329.443586