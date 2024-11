Parte il Progetto “Famiglia e Legalità” promosso dalla Fidapa Reggio Calabria

Quattro incontri nelle scuole reggine su temi che riguardano il mondo giovanile (LAVORO MINORILE, DISABILITA’, ALCOL E DROGA e LA FAMIGLIA OGGI), il primo incontro venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 10.00 presso l’istituto Vallauri Panella si svolgerà la tavola rotonda sul tema del lavoro minorile.

La Prof.ssa Mimma Agati socia Fidapa RC , il Prof.Angelo Viglianisi Ferraro Docente di Diritto Privato Europeo dell’Università Mediterranea e Presidente del Movimento Contaminato i Saperi insieme all’avvocato Pasquale Cananzi si confronteranno con gli studenti che saranno i veri protagonisti di questo importante dibattito.

Grazie di cuore alla Preside Nucera e alla Referente Prof.ssa Raffaella Imbriaco per la fattiva collaborazione all’iniziativa che mira ad educare e sensibilizzare gli studenti su argomenti fondamentali per la loro crescita formativa, non solo culturale ma anche umana.

Ad aprire il dibattito sarà la Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia che illustrerà il Progetto promosso dall’Associazione.

FIDAPA RC