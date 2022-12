Reggio - Partita della Solidarietà: 'in campo' anche la Codanzare StudioArte

Il countdown sta quasi per scadere e, il PalaCalafiore di Reggio Calabria è pronto ad ospitare la “Partita della Solidarietà“. L’iniziativa benefica promossa da SOS Villaggi dei Bambini, vedrà protagoniste le realtà sportive più importanti della città e non solo.

Riflettori puntati sulla sfida tra Reggina 1914, Pallacanestro Viola e Reggio Calabria BIC, ma sul parquet si esibiranno anche i ragazzi della Codanzare.

Tutto pronto per la Partita della Solidarietà a Reggio Calabria

L’evento in programma per martedì 13 dicembre (ore 10:00) è stato promosso da SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione che svolge sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria.

In campo anche la Codanzare

Una giornata davvero speciale che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio, della squadra amaranto, del team neroarancio e della basket in carrozzina. Ad introdurre la sfida sul campo da gioco, però, sarà l’associazione Studio Arte che, sin dalla sua nascita, promuove progetti di inclusione sociale come Codanzare, il laboratorio permanente di danza dove ragazzi con diverse abilità si incontrano e condividono il linguaggio comune dell’arte.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per la Partita della Solidarietà 2022 a Reggio Calabria sono disponibili sul sito VivaTicket, QUI. Diversi istituti scolastici e realtà del territorio hanno già dato la loro adesione. Questo Natale dona un sorriso ai più piccoli grazie all’iniziativa SOS Villaggi dei Bambini.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.

In Italia promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.