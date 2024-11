Pasquetta in città. Al Parco Caserta di Reggio Calabria la manifestazione ‘Naturalmente al Parco’.

Il comitato regionale Calabria della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio comunica che si terrà a Parco Caserta, dalle ore 10.00 alle ore 18.30, “Pasquetta-Naturalmente al Parco”. Questa giornata sarà un modo diverso di trascorrere la Pasquetta in città. Durante questo appuntamento ci saranno giochi per bambini, pattinaggio libero, musica grazie alla collaborazione di “Radio Touring 104″ e del dj Filippo Lopresti. Ci sarà anche uno spazio riservato alla F.I.S.E., Federazione Italiana Sport Equestri, che porterà per la gioia dei bambini alcuni pony. Tutto naturalmente gratuito. Durante la giornata sarà possibile fare picnic all’aria aperta.”Pasquetta-Naturalmente al Parco” è patrocinata dal Coni regionale Calabria ed organizzata in collaborazione con Confcommercio Reggio Calabria.