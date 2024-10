Plastic Free, passeggiata ecologia e pulizie sul lungomare di Cannitello

Plastic Free e Nuvola Rossa in una giornata di pulizia al lungomare di Cannitello per sensibilizzare contro l’inquinamento marino

Plastic Free torna sul lungomare di Cannitello, a Villa San Giovanni, per un nuovo evento ecologico previsto nell’ultimo weekend di ottobre. I volontari dell’associazione si incontreranno domenica 27 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, di fronte alla chiesa Maria Santissima di Porto Salvo, insieme ai soci dell’associazione Nuvola Rossa, per una giornata di pulizia e sensibilizzazione.

Un impegno per l’ambiente e contro l’inquinamento marino

L’area scelta per la passeggiata ecologica è molto apprezzata per la splendida vista sul Stretto di Messina. Federica Repaci, referente di Plastic Free e organizzatrice dell’evento, ha spiegato l’importanza di intervenire in queste aree: “I rifiuti presenti sul lungomare, specialmente vicino alla spiaggia, vengono trasportati dal vento verso l’acqua, contribuendo all’inquinamento marino. Questo fenomeno danneggia l’ecosistema marino e mette a rischio la vita di pesci, tartarughe e altri animali, che possono ingerire i detriti con conseguenze spesso letali”.

Partecipazione e iscrizioni

L’invito è aperto ad adulti e bambini. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi gratuitamente sul sito Plastic Free Onlus – Eventi, cliccando su “Partecipa”. È consigliato portare con sé un zainetto o marsupio, guanti da lavoro e una borraccia d’acqua.

L’evento è supportato dal Colorificio Morena e patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni. Per restare aggiornati sulle iniziative future, è possibile iscriversi al sito Plastic Free Onlus e seguire i canali social Plastic Free Calabria su Facebook e Instagram.