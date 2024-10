Plastic Free: rimossi dal Tempietto di Reggio 580kg di rifiuti

Mezza tonnellata di rifiuti rimossi dal Tempietto: è lo straordinario risultato raggiunto dai quaranta volontari di Plastic Free in azione domenica 20 ottobre al nuovo parco urbano di Reggio Calabria. Sette chili di mozziconi sono stati raccolti nella sola area intorno al Playground Kobe e Gianna Bryant; il restante quantitativo, diviso tra plastica, vetro, indifferenziato e ingombranti, è stato prelevato dall’area parcheggio, dalla spiaggetta e dalla scogliera adiacenti.

“Non ci aspettavamo di trovare tanta spazzatura abbandonata in un posto appena inaugurato. Il Tempietto ha adesso un forte valore sociale per la nostra città, non possiamo permettere che venga deturpato a causa dell’inciviltà e della noncuranza. Speriamo che il lavoro svolto diventi monito per i nostri concittadini a preservare la bellezza che ci è stata restituita”, dichiarano le referenti reggine di Plastic Free, Serena Pensabene e Ludovica Monteleone, a margine dell’evento.

I reggini hanno fatto sentire forte il proprio senso di appartenenza al territorio: oltre quaranta volontari si sono mobilitati domenica mattina al parco. Insieme a Plastic Free anche la Pallacanestro Viola, con una rappresentanza dei propri atleti, il Rotaract Club Distretto 2102, l’Interact cittadino, l’Interact del Liceo Classico “T. Campanella” e l’associazione Abakhi. Importante il sostegno offerto dal Piro Bistrot, supporter ufficiale dell’evento, che ha contribuito con una donazione.

“Questa è la dimostrazione che i reggini amano davvero la propria città e che sempre più aziende del territorio si stanno muovendo verso scelte più sostenibili. Una responsabilità sociale che ci rende orgogliosi e ci spinge a fare sempre di più per il bene del Pianeta e di Reggio in particolare”, riferiscono le referenti.

Gli appuntamenti di Plastic Free continuano: è già in programma una nuova data domenica 27 ottobre a Villa San Giovanni. Per restare aggiornati sui prossimi eventi si consiglia di registrarsi al sito www.plasticfreeonlus.it e di seguire la Pagina Instagram e il Gruppo Facebook Plastic Free Calabria.