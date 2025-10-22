Patente a 17 anni, nuove regole dall’Ue: ecco cosa cambia

Il Parlamento europeo ha approvato la revisione delle norme Ue sulle patenti di guida, introducendo disposizioni sulla patente digitale, sui neopatentati (con la possibilità di ottenerla già da 17 anni con la guida accompagnata fino ai 18) e sulla sospensione della patente (che sarà valida in tutta l’Ue).

La durata della patente sarà portata a 15 anni per auto e moto (10 se serve come documento di identificazione) e cinque per autocarri e autobus. Si potrà ottenere la patente di guida (di categoria B) già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un conducente esperto fino al compimento dei 18 anni.

Per ovviare alla carenza di conducenti professionisti, le nuove norme consentiranno ai diciottenni di ottenere la patente per guidare un autocarro (categoria C) e ai ventunenni quella per guidare un autobus (categoria D), ma solo a condizione che siano in possesso di un certificato di abilitazione professionale. Altrimenti, l’età minima per guidare questi veicoli è fissata rispettivamente a 21 e 24 anni.

Il periodo di prova

Le nuove norme Ue stabiliscono un periodo di prova di almeno due anni per i conducenti inesperti. Le norme che si applicano a questa categoria di guidatori saranno più rigorose; oltretutto, se trovati a guidare in stato di ebbrezza, senza cintura di sicurezza o senza l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, saranno soggetti a sanzioni più severe.

Sospensione della patente in tutta l’Ue

Inoltre la sospensione o la restrizione della patente di guida all’estero saranno trasferiti al Paese Ue che ha rilasciato la patente di guida, affinchè la sanzione venga applicata e ne venga garantito il rispetto in tutta l’Unione.

In particolare, i paesi dell’Ue interessati dovranno informarsi a vicenda, senza indebito ritardo, sulle decisioni relative alle sospensioni della patente di guida in relazione alle infrazioni stradali più gravi, tra cui la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, il coinvolgimento in un incidente stradale mortale o l’eccesso di velocità (ad esempio oltre 50 km/h il limite).

Si tratta di norme in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Poi i Paesi avranno tre anni per recepirle nel diritto nazionale e un altro anno per prepararsi alla loro attuazione.

Fonte: AGI