Reggio, il Ristorante ‘Da Giovanni’ lancia il menù bistrot per pranzi veloci e gustosi – FOTO

Situato nel cuore di Reggio Calabria, in via del Torrione 77, Da Giovanni è molto più di un semplice ristorante: da oltre 42 anni, rappresenta un pilastro della cucina reggina, portando in tavola la tradizione con un tocco di freschezza. Oggi, Da Giovanni rinnova la sua offerta gastronomica con una formula bistrot dedicata a chi cerca una pausa pranzo gustosa, veloce e conveniente. Disponibile sia per la consumazione al tavolo sia nella comoda modalità d’asporto.

Un menù su misura per la pausa pranzo

Un menù su misura per la pausa pranzo, pensato appositamente per i lavoratori, gli studenti, e i professionisti che, pur non disponendo di molto tempo durante il giorno, desiderano gustare dei piatti preparati a regola d’arte dallo chef Giovanni: un vero cuoco che vanta ormai più di 60 anni di esperienza culinaria e che, ancora oggi, non smette di dedicarsi con passione ai fornelli, al suo storico locale e ai suoi clienti.

Il nuovo menù ideato per il pranzo prevede piatti sia di terra che di mare, a prezzi accessibili, per rendere ogni pausa un momento speciale. L’offerta è valida dal lunedì al sabato, perfetta per chi vuole concedersi un pranzo di qualità senza rinunciare alla rapidità e alla convenienza.

Che tu scelga di gustarli al ristorante o di portarli via, troverai ogni giorno piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. E le opzioni non finiscono qui: di settimana in settimana potrebbero esserci novità per sorprendere il tuo palato!

Ecco alcuni dei piatti che sarà possibile trovare:

primi piatti : gusta le iconiche lasagnette al pesce spada, prova i paccheri alla siciliana con melanzane e pachino, o lasciati tentare dagli strozzapreti aspromontani, un’esplosione di sapori che racconta il territorio.

: gusta le iconiche lasagnette al pesce spada, prova i paccheri alla siciliana con melanzane e pachino, o lasciati tentare dagli strozzapreti aspromontani, un’esplosione di sapori che racconta il territorio. Secondi piatti : perfetti per chi cerca un piatto completo, gli involtini di pollo o di vitello, i filetti di orata e gli involtini di pesce spada ti conquisteranno con sapori autentici e ben equilibrati.

: perfetti per chi cerca un piatto completo, gli involtini di pollo o di vitello, i filetti di orata e gli involtini di pesce spada ti conquisteranno con sapori autentici e ben equilibrati. Contorni freschi e personalizzabili: insalatone a scelta, caprese e verdure grigliate arricchiscono il menù con opzioni leggere e nutrienti, ideali per una pausa rigenerante.

Un’esperienza di gusto unica: gli antipasti “Da Giovanni”

Senza dimenticare gli antipasti iconici di Giovanni, tra le cui specialità spiccano gli ormai famosi e inimitabili “buccuni” alla calabrese: una vera esplosione di sapore e uno dei piatti più richiesti dai clienti affezionati. E ancora, le celebri polpette di orata in ragù di pesce spada, una combinazione esclusiva del ristorante che fonde tradizione e creatività. E per chi ama i sapori intensi, l’inimitabile parmigiana di pesce spada rappresenta un tributo alla cucina mediterranea che farà innamorare ogni palato.

Un ristorante di fiducia, aperto tutti i giorni a pranzo

In attività dal 1982, il ristorante Da Giovanni è il luogo ideale per chi cerca un pranzo genuino, preparato con passione, scelta scrupolosa delle materie prime e attenzione ai dettagli.

Aperto a pranzo tutti i giorni offre anche il comodo servizio d’asporto per chi preferisce godersi questi sapori autentici a casa, in ufficio, o in qualsiasi altro posto.

Passa da Giovanni per trasformare la tua pausa pranzo in un momento di gusto indimenticabile. La cucina reggina ti aspetta!

Maggiori informazioni

Via del Torrione, 77 – Reggio Calabria

Chiama il 3756536373 per info & prenotazioni