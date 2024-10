Irto: le prossime iniziative del Pd ed il lavoro per il futuro della Calabria

Grande partecipazione di delegati e amministratori per la direzione e l’assemblea regionale del Pd che si sta svolgendo al T Hotel di Lamezia Terme.

Il segretario Nicola Irto ha aperto i lavori con la sua relazione introduttiva con la quale ha fatto il punto dell’attività svolta nei primi sei mesi del suo mandato.

L’assemblea regionale ed il primo bilancio di Irto

«Finalmente ci riuniamo e discutiamo senza tutori esterni: era questa la volontà nostra: un Partito che discute e decide in Calabria – ha detto Nicola Irto – Prima di ogni altra cosa ritengo sia stato fondamentale ripristinare l’agibilità democratica all’interno del partito riuscendo a svolgere, così come previsto, tutti i cinque congressi provinciali e cittadini dei Comuni capoluogo. Non era un risultato scontato da ottenere nei tempi previsti considerando le difficoltà che avevano attraversato le federazioni provinciali negli ultimi anni». «Il lavoro che ci aspetta adesso non sarà per nulla semplice e richiede un aumento dei nostri sforzi e della nostra capacità di elaborazione politica. Serve proseguire lungo tutti i fronti: opposizione ferma e costruttiva al governo regionale delle destre, sinergia di azione tra i vari livelli di partito e con le rappresentanze istituzionali, moltiplicazione dei luoghi di confronto per elaborare proposte di insieme per il futuro della Calabria e apertura verso tutte le forze politiche e civiche con le quali condividere il programma comune».

Lo ha detto Nicola Irto, Segretario regionale del Partito Democratico a margine dell’Assemblea, preannunciando anche i prossimi passi.

Le prossime iniziative del Pd

Dopo il successo delle Agorà democratiche, che proseguiranno anche nei prossimi mesi, il Pd rafforzerà la propria presenza sul territorio per rendere ancora più saldo il rapporto con la base. Saranno costituiti i vari Dipartimenti interni e poi si è già avviato il lavoro con i segretari provinciali per organizzare la festa dell’Unità regionale itinerante nella ionica calabrese.

Infine uno dei sei Sassoli Camp, che si svolgeranno a livello nazionale, avrà luogo in Calabria, nell’incantevole cornice di Scilla, nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre. I Sassoli Camp saranno dei momenti di approfondimento di livello nazionale dove saranno messe insieme le tante proposte che sono arrivate dalle Agorà democratiche, per arrivare a una sintesi e una sistematizzazione. Le iniziative sono state dedicate alla straordinaria figura di David Sassoli fonte di spirazione per il nostro lavoro e veicolo per un messaggio di solidarietà, pacatezza e di una politica dei valori.