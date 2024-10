Pd in Consiglio regionale: ‘Manovra Meloni un inganno per la sanità del Sud’

“Il disegno del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni si è rivelato in maniera definitiva con la manovra economica del governo, che rappresenta l’ultimo inganno, subito smascherato, con cui la premier ha tentato di ingannare gli italiani”. A sostenerlo sono i consiglieri del gruppo del Pd in Consiglio regionale tramite una nota stampa, che prosegue:

“Con la scelta di stanziare soltanto 900 milioni di risorse aggiuntive sul Fondo Sanitario Nazionale (FSN), si ipoteca il futuro del settore pubblico. Questo investimento è irrisorio se si considera l’inflazione e le criticità strutturali del SSN, come le liste d’attesa e la fuga di professionisti dall’emergenza-urgenza”.

Leggi anche

Critiche alla gestione del FSN e impatto sulla Calabria

“L’emergenza pandemica non ha insegnato nulla, né sono serviti gli appelli delle Regioni per ottenere un aumento deciso dei fondi destinati alla sanità pubblica”, proseguono i consiglieri. La Calabria, che storicamente riceve una quota di poco superiore al 3% del fondo di riparto, si troverebbe così a raccogliere solo le briciole. Inoltre, il criterio di riparto del FSN, basato sull’anzianità della popolazione, non tiene conto dei tassi di deprivazione sociale, creando una situazione in cui i fondi risultano inadeguati per sostenere il sistema regionale.

“Questo quadro non permette di supportare adeguatamente i concorsi per medici e infermieri né di contrastare la mobilità passiva, che costringe molti cittadini del Sud a cercare cure fuori dalla propria regione”, aggiungono i consiglieri del Pd.

Autonomia differenziata e il rischio per il Sud

“Il disegno di questo governo dovrà essere sommato agli effetti dell’autonomia differenziata, che prevede la creazione di venti sistemi sanitari regionali autonomi“, continuano i consiglieri regionali del Pd. Questo modello aumenterebbe la concorrenza tra le Regioni a favore di quelle settentrionali, senza alcun criterio di solidarietà. La preoccupazione espressa dai consiglieri è che ciò affosserebbe ulteriormente il Meridione, negando ai cittadini del Sud il diritto di curarsi adeguatamente nelle strutture del proprio territorio.