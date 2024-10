Reggio ospita l’evento nazionale “L’Italia torna a correre”: due anni di Governo Meloni

Il mese di ottobre segna due anni di Governo Meloni, due anni di Centrodestra e due anni di buon governo. Su tutto il territorio nazionale, la Coalizione di Centrodestra ha organizzato una serie di manifestazioni e incontri con i cittadini e militanti, per ricordare le promesse mantenute e le conquiste dell’attuale Governo.

Manifestazione nazionale a Reggio Calabria

Anche la Calabria sarà protagonista di un evento di carattere nazionale. Le forze della coalizione si ritroveranno domenica 27 ottobre a Reggio Calabria, per un grande evento unitario che si terrà al Teatro “Francesco Cilea”, alle ore 17:00. La manifestazione, intitolata “L’Italia torna a correre”, vedrà gli interventi dei Coordinatori regionali dei principali partiti: Pino Galati per Noi Moderati, Rossano Sasso per la Lega, Francesco Cannizzaro per Forza Italia e Wanda Ferro per Fratelli d’Italia. Sarà presente anche il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a due Ministri, che arriveranno in Calabria appositamente per l’occasione.

L’evento è stato annunciato dai coordinatori regionali Ferro, Cannizzaro, Sasso e Galati.