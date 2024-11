Pedalare sulla “Notte stellata” di Van Gogh? In Olanda si può!

di Vincenzo Comi – Poco più in là di Eindhoven in Olanda, precisamente a Nuenen è stata inaugurata la prima pista ciclabile a energia solare.Una pista ciclabile fosforescente chiamata Van Gogh-Roosegaarde path.L’idea è di Daan Roosegaarde e Heijmans che hanno progettato l’originale pista per l’evento 2015 “Anno Internazionale di Van Gogh”, manifestazione internazionale celebrerà i 125 anni dalla morte del pittore olandese.La particolarità della Van Gogh-Roosegaarde path è il bagliore stellare che si innesca nella notte. Un fascio di luci che trae origine proprio dalle opere del maestro olandese del post-impressionismo.“Questo modo di illuminare la pista ciclabile è più dolce per gli occhi e per la natura circostante rispetto ai normali pali di illuminazione pubblica – spiega Roosegaarde – Allo stesso tempo crea un collegamento con la storia culturale.”Migliaia di pietre incastonate nel tracciato accumulano energia solare durante il giorno per rilasciarla durante la notte.Non è un caso che la trama delle luci della pista illuminata per biciclette ricorda proprio uno dei più celebri capolavori di Vincent Van Gogh, il dipinto “Notte Stellata”.Il percorso è stato leggermente inclinato per mantenere pulita la superficie della pista ciclabile accumulando l’eventuale sporcizia sui bordi della pista, favorendo e garantendo inoltre una maggiore esposizione solare.La pista illuminata fa parte del progetto “Smart highways” per lo sviluppo di autostrade intelligenti che utilizzano la stessa tecnologia per illuminare le linee sull’asfalto.Nel futuro quindi si prevedono corsie autostradali che caricano automaticamente segnali stradali, veicoli elettrici e che avvisano gli autisti quando la superficie stradale si sta ghiacciando.