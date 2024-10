Pediatra reggina a ‘Porta a porta’: “I nostri bambini mangiano male, serve una svolta”

La pediatra reggina Anna Claudia Romeo ospite della trasmissione di Rai 1 ‘Porta a porta’ per spiegare come far mangiare bene i bambini.

Assieme al prof. Valter Longo, nel programma condotto da Bruno Vespa la pediatra reggina ha parlato del libro (scritto assieme a Longo e un team di medici e nutrizionisti) “La longevità inizia da bambini”, un manuale che ogni genitore dovrebbe leggere e tenere a portata di mano per il benessere e la crescita sana dei propri figli.

Il dato infatti è allarmante: in Europa ogni 10 bambini, quattro sono in sovrappeso, due sono obesi. Complici le merendine industriali e le bibite gassate, le bevande zuccherate e un’alimentazione spesso incontrollata.

I bambini non devono mangiare di meno, ma meglio, cibi semplici ma vari, in una dieta dove non deve mancare nulla di importante per nutrire bene e far crescere in salute.

La dott.ssa Romeo (che è dirigente medico all’Unità di Patologia neonatale all’Ospedale di Catanzaro) ha spiegato nel dettaglio come le statistiche confermino il quadro negativo relativo all’alimentazione dei bambini.

“E necessario dare una svolta nell’alimentazione dei bambini –le parole della pediatra reggina – e per fare questo occorre che tutta la famiglia dia l’esempio. Seguire un corretto stile di alimentazione, mangiar sano, comporta qualche sacrificio che vale la pena di fare, visto che così facendo si può assicurare benessere, una vita sana e lunga ai propri figli”.

