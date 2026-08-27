Calabria, tragico incidente sulla SS 616, auto contro una barriera: una persona perde la vita

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’ordine e l’elisoccorso. Traffico bloccato

A causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 616 ‘Di Pedivigliano’, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del 3,500 a Pedivigliano in provincia di Cosenza.

Un veicolo contro la barriera, una persona deceduta

Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo ha impattato contro la barriera e nell’impatto una persona è deceduta.

Sul posto Anas, Forze dell’ordine ed elisoccorso

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’ordine e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

L’appello di Anas alla sicurezza

Anas (Gruppo FS) ricorda: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.