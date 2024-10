Sport e sociale, a Pellaro la manifestazione ‘Passa a palla’. Il programma

"Significa collaboriamo e vogliamoci bene per una società vincente" la nota degli organizzatori. Tutti gli utili della kermesse andranno a sostegno della ricerca sul cancro

Di seguito il comunicato stampa di Angelo Latella, referente Club Cillo Mallamaci, sull’evento in programma a Pellaro nei giorni 26 e 27 luglio.

Si terrà nei giorni 26 e 27 luglio, al Centro di Pellaro, precisamente tra Piazza Stazione e Piazza Vittorio Veneto ex municipio la manifestazione “Passa a palla“, ideata e promossa dal “Club Cillo Mallamaci” in sinergia con la Pro Loco Reggio Sud, il Centro Sportivo Italiano, l’Istituto comprensivo don Bosco, le società calcistiche Bocale, Pro Pellaro e Exenium , il gruppo folk I Peddaroti, l’associazione Un peperoncino per lo Stretto, l’associazione Nautica San Gregorio, lo Sporting Club di Bocale e i Kalavrìa.

Il programma

Il programma prevede una serie di iniziative sportive, che prenderanno il via già lunedì 22, il cui clou è concentrato nei giorni di venerdì 26 e sabato 27, quando Consolato Malara condurrà il “Salotto dei ricordi” dove ospiti di rilievo quali Aurelio Chizzoniti, Salvatore D’Aleo, Gianni Verduci, Ciccio Errigo, Franco Ferrara, Mimmo Labate e Linuccio Caserta, racconteranno la storia del calcio Pellarese, tra una serie di intervalli musicali che vedranno protagonisti Angela Puglisi, il coro Carl Orff diretto da Nadia Cicciu’ e il duo Giusy&Paola.

Sabato 27 invece serata conclusiva con il concerto dei Kalavrìa.

Da segnalare inoltre il Trofeo “L’amore non è violenza” (calcio a 5 femminile) in cartellone insieme al quadrangolare in memoria dei mister Battaglia, Venanzi, Sofi e Mallamaci.

Lo scopo del progetto è rafforzare socialmente l’idea che la vita possa essere più bella e più gratificante se si paragonasse ad uno sport di squadra, all’unione e all’intesa che si crea in uno spogliatoio, al fare e all’essere squadra per vincere: “Passa a palla” significa semplicemente collaboriamo e vogliamoci bene per una società vincente.

Tutti gli utili della kermesse andranno a sostegno della ricerca sul cancro.