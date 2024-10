Pellaro – Viabilità ed erosione costiera, ‘faro acceso’ dalla Pro Loco Reggio Sud

Si è tenuto qualche giorno addietro presso i locali del Centro Civico comunale di Pellaro un incontro pubblico organizzato dalla Pro Loco Reggio Sud sul tema “Ambiente e Territorio”.

Diverse le tematiche trattate nate dall’esigenza di mantenere un faro sempre acceso sulle criticità del territorio, riportandole all’attenzione degli Enti che per competenza si devono occupare di risolverle.

Il primo argomento è stato quello relativo al problema dell’erosione costiera del tratto di spiaggia che va da punta Calypso a Punta Pellaro che sin dalla costituzione dell’associazione nel 2011 è stato oggetto di attenzione con diversi incontri durante tutti questi anni, denominati “S.O.S. Salviamo la spiaggia di Bocale”, una criticità, quella legata all’erosione, che divenuta negli anni problema atavico che via via ha distrutto la costa, determinando la progressiva scomparsa di parte del litorale.

Opere di difesa costiere che si sono svolte a singhiozzo nei vari anni, dove in alcuni tratti hanno portato i loro frutti con il ritorno della sabbia, vedi il tratto di spiaggia Calypso, a differenza di altri tratti più avanti tratti con solo opere di somma urgenza che ad oggi hanno salvaguardato l’abitato ma poco hanno fatto affinchè la spiaggia sia di nuovo come prima, vedi tratto ex lido la playa e mamita.

“Ad oggi – spiega Concetta Romeo, presidente della Pro Loco Reggio Sud, l’erosione sta avanzando inesorabilmente anche dopo l’ultimo intervento di difesa costiera che è terminato al lido del carabiniere lo scorso ottobre 2019, avanza sempre verso nord e si dirige verso Punta Pellaro, spazzando già via il tratto di spiaggia dell’ex lido seawind. Storia di una morte annunciata – prosegue la Romeo – che come Pro Loco evidenzia da anni, chiedendo sempre opere programmatiche in anticipo di salvaguardia, per non dovere rincorrere poi la somma urgenza cosa che da anni ha caratterizzato invece la stragrande maggioranza delle opere successive di difesa costiera con soffolte, pennelli e ripascimenti. La pro loco si vuole porre come ponte tra tutti i membri della comunità e le istituzioni per concretizzare le idee individuali a favore di tutti. Agire insieme, soprattutto nel settore not for profit, significa creare sinergia spinti da motivazioni di interesse pubblico e senza interessi personali e i processi che partono dal basso, cioè dalle persone vivono e conoscono i luoghi sono certamente quelli più riusciti, concreti e utili. Vorremmo – prosegue la Romeo – che tutti i residenti potessero diventare sentinelle del territorio che viviamo pensandolo come qualcosa che ci appartiene”.