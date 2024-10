Pelle bella e luminosa anche in inverno, Italo ci svela i trattamenti migliori

Oggi, con lo staff di Italo, torniamo ad occuparci di estetica, per parlarvi dei trattamenti più indicati per affrontare la stagione fredda.

In fondo, se in questo periodo dell’anno avete notato anche voi che la pelle del viso è spenta e le occhiaie sono più marcate del solito, vi assicuriamo che è del tutto normale. Il problema non è dovuto soltanto alla perdita della tintarella, ma allo stress a cui è sottoposta sistematicamente l’epidermide. L’inverno, le basse temperature o gli sbalzi termici tra ambienti interni ed esterni, infatti, non sono i migliori alleati per la bellezza della nostra pelle. Ecco perché può capitare che la vediamo seccarsi, screpolarsi, o subire piccole escoriazioni e arrossamenti.

E questo vale anche per le parti del corpo che in inverno tendiamo a tenere più coperte, perché possono risentire allo stesso modo di questi cambiamenti. Ma vediamo insieme ad Eleonora, consulente di bellezza di Italo, quali sono i trattamenti consigliati in Istituto per avere una pelle bella e luminosa anche in inverno.

Innanzitutto, da dove bisogna cominciare?

Prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento è necessario procedere con un peeling o un trattamento esfoliante per rimuovere lo strato di cellule morte presente sulla pelle del viso o del corpo. È una fase necessaria proprio per permettere ai trattamenti successivi di essere recepiti meglio dalla pelle. Una volta terminata questa fase si può procedere col trattamento in cabina che, in questo periodo dell’anno, deve fornire maggiore idratazione alla pelle.

Quindi quale trattamento consiglieresti?

Per ritrovare un’idratazione non solo superficiale ma anche profonda, e per ripristinare la barriera cutanea, il trattamento ideale è Hydratherapy di ISHI, che consigliamo in ogni periodo dell’anno a chi ha la pelle secca, ed è indicato per tutti proprio in questa stagione, per ritrovare un incarnato più luminoso, rigenerato ed omogeneo.

Cosa ha di speciale questo trattamento?

È un trattamento unico nel suo genere che ci dà grandi soddisfazioni non soltanto sulle pelli giovani ma anche su quelle più mature. Infatti molte clienti che si sono sottoposte a questo trattamento sembrava avessero appena effettuato un lifting, perché la loro pelle risultava subito più distesa ed elastica. Questo grazie alla presenza dell’acido ialuronico ma anche di altri principi attivi e nutrienti che agiscono in profondità e nel tempo. Per questa ragione i risultati sono visibili già dalla prima seduta e si miglioreranno e manterranno in seguito.

Quindi si può eseguire su tutti i tipi di pelle?

Sì. Noi lo consigliamo come base di un percorso che porterà alla scelta di trattamenti più specifici e mirati, che verranno individuati soltanto dopo una diagnosi approfondita e naturalmente in base alla tipologia e alle esigenze della pelle delle nostre clienti.

È un trattamento che consigliate anche agli uomini?

Certamente. Anche perché la pelle degli uomini viene continuamente stressata dalla rasatura e se non è correttamente detersa, nutrita e idratata, rischia di seccarsi o ispessirsi. Quindi anche agli uomini consigliamo sia il trattamento in Istituto che la cura a casa, da poter utilizzare tranquillamente anche come lenitivo dopo che si radono.

È necessario effettuare questi trattamenti in Istituto o si possono ottenere gli stessi risultati anche a casa?

In realtà noi li consigliamo sempre entrambi. Infatti la maggiore efficacia dei trattamenti si ha nel momento in cui si unisce la seduta in Istituto alla terapia di autocura domiciliare. Non si può pensare di ottenere risultati soltanto venendo in Istituto una volta al mese. La cura del viso e del corpo deve essere una pratica quotidiana e solo così possiamo ottenere i risultati sperati. C’è poi da aggiungere che la seduta in istituto è anche un modo per concedersi una coccola in più e quindi non fa bene soltanto alla pelle o al corpo, ma è anche un toccasana per la nostra mente.

