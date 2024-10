Italo, estetica e hairstyling tra storia e innovazione

Quello che sta per concludersi é stato senza dubbio un anno pieno di soddisfazioni per Italo, storico istituto di bellezza in pieno centro cittadino, che ha registrato numeri davvero inaspettati.

Il nuovo management, che gestisce il centro da quasi due anni, ha continuato a puntare non solo sulla professionalità del suo giovane staff, ma anche sulla formazione continua, per offrire servizi nuovi, al passo con i tempi, mantenendo sempre standard elevati di qualità.

Al di là dei più comuni trattamenti di estetica ed hairstyling, infatti, i servizi più gettonati in questo ultimo anno sono stati quelli che stanno iniziando a prendere piede un po’ ovunque: dall’epilazione laser a diodo al microblading, fino all’applicazione delle extension ai capelli.

“Tutti trattamenti – come ci spiega Antonio, uno dei responsabili del centro – per cui serve non solo una preparazione specifica e un aggiornamento costante, ma anche macchinari, prodotti e strumenti di altissimo livello per garantire risultati eccellenti”.

Basti pensare, ad esempio, che Italo è unico rivenditore per la provincia di Reggio Calabria delle extension Balmain (quelle usate dal noto Federico Fashion Style, per intenderci), dalla qualità indiscussa e dalla durata nettamente superiore rispetto alle altre vendute sul mercato, grazie ad una particolare tecnologia che permette di riposizionarle nel tempo.

“L’applicazione delle extension è stata davvero molto più alta rispetto alle nostre aspettative – spiega Antonio – e in buona parte a richiederle sono state quelle donne che avevano già investito su extension di altre marche e sono rimaste profondamente deluse”.

Insomma, nonostante la concorrenza nel settore sia davvero tanta in città, l’Istituto di bellezza Italo rimane pur sempre un punto di riferimento per tutte le donne e gli uomini che sono alla ricerca di professionalità e di qualità, ma anche di un luogo con un’offerta davvero ampia e variegata.

“Italo è conosciuto da sempre perché i nostri hair stylist sono specializzati nel colore e nei trattamenti benessere per i capelli”, ci spiega il proprietario.

“Ma una volta entrati in Istituto, sono state tantissime le clienti che hanno voluto affidarsi a noi anche per la parte relativa all’estetica, trovando qui una piccola SPA in pieno centro città”.

La posizione, infatti, anche se è cambiata con la nuova gestione (in via Palamolla 2, giusto qualche metro più giù dalla vecchia sede), è davvero invidiabile, perché è perfettamente a metà strada tra il corso Garibaldi e la via Marina, dunque facilmente raggiungibile e al contempo più tranquilla e meno trafficata. D’altronde, per chi vuole concedersi una coccola o regalarsi un momento di benessere, riuscire a trovare un posto che riesca a far staccare la mente dal trantran quotidiano, é senza dubbio un toccasana.

Interessante è, infine, la comunicazione dell’istituto, soprattutto sulle pagine social, che riesce a sintetizzare perfettamente la sua filosofia. Quindi non una semplice vetrina in cui mostrare i risultati dei trattamenti, ma un modo, elegante e pulito, per familiarizzare con gli operatori e le loro attività; per far vedere nel dettaglio le loro competenze e i processi del loro lavoro; ma anche per intrattenere, con piccoli video girati da loro stessi, con curiosità e informazioni sul mondo dell’estetica e del benessere.