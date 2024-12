Slalom Pentimele, Pirino: ‘Un successo la seconda edizione’

Si è disputato tra due ali di folla festante, nonostante il clima tipicamente invernale, la seconda edizione dello slalom di Pentimele, impeccabilmente organizzato dalla Scuderia Aspromonte. Felicissimo il presidente Lello Pirino per i risultati magistrali ottenuti dai piloti in questa e in tutte le precedenti gare della lunga stagione 2024.

Non può non citarsi, in primis, il figlio d’arte Francesco Scaramozzino, che trionfa in classe RS 1400 e si laurea matematicamente campione assoluto del Challenge Calabria 2024.

Splendido risultato anche per Rosario Corsaro, tornato alle gare dopo qualche mese e subito salito sulla piazza d’onore in questa difficile gara, perfettamente assecondato dalla sua Elia Avrio-Suzuki.

Le prestazioni dei piloti nelle varie classi

Seconda piazza in classe RS 1600 per il neo papà Luigi Molinetti su Peugeot 106 (per lui soddisfazione doppia), classe nella quale il giovane Michael Lombardo si classifica terzo e Michela Puntorieri ottimamente quarta e prima tra le dame, al debutto su Citroen Saxo, mentre Arcangelo Madaffari trionfa in E2SH col suo Maggiolino Fun Cup. Vittoria in classe S5 per Giuseppe La Corte su Peugeot 106, mentre il veterano Rocco Musolino si piazza quarto in N 1600. Michele Puntorieri vince ancora una volta in classe A 1150 su Fiat Seicento, mentre Saverio Mallamace si classifica quarto in RS 1400 su Peugeot 106 e Angelo Versace è secondo in A 1600 con la sua Citroen Saxo.

Si chiude quindi un anno ricco di soddisfazioni, ma il bello deve ancora venire: il 2025 è alle porte e tante belle novità si prospettano per piloti e appassionati. Viva la Scuderia Aspromonte.