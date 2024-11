Peperoncino e cipolla rossa di Tropea protagonisti a Tunisi

Il peperoncino e la cipolla rossa di Tropea, prodotti simbolo calabresi, saranno protagonisti a Tunisi domani e domenica. Specialita’ a base dei due prodotti saranno esposti nel complesso fieristico Kran della citta’ tunisina in rappresentanza della Calabria al “Salon International de l’investissement agricole et de la technologie”. A illustrare le caratteristiche delle specialita’ “made in Calabria” ci saranno Enzo Monaco, presidente dell’Accademia italiana del peperoncino e Giancarlo Suriano, titolare dell’azienda Suriano di Amantea (Cs).

L’iniziativa promossa dall’Agenzia tunisina di promozione degli investimenti in agricoltura col patrocinio del Ministero dell’agricoltura di Tunisia – spiega una nota dell’accademia – intende presentare alle aziende italiane nuove opportunita’ di apertura dei mercati internazionali nel Nord Africa e nell’Africa Subsahariana”. Nella cena di gala Enzo Monaco inaugurera’ la nuova delegazione dell’Accademia italiana del peperoncino a Tunisi che sara’ ospitata nell’Hotel Dar Beldi Hamamet.