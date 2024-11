Peppa Pig e la caccia al tesoro: a CatonaTeatro la semplicità e la simpatia del più famoso maialino rosa.

All’insegna della multidisciplinarietà e dell’apertura nei confronti di una fascia di pubblico completamente nuova, il prossimo spettacolo del Festival Catonateatro “Peppa Pig e la caccia al tesoro” è dedicato principalmente ai bambini più piccoli.Il maialino rosa inventato in Inghilterra dieci anni fa è ormai divenuto un vero e proprio fenomeno internazionale; la serie tv, in Italia, va in onda dal 2010 ed è amata praticamente da tutti i bambini della fascia di età 0-7 anni.La Peppa Pig mania è oramai un dato di fatto, una scelta vincente da parte dei suoi autori, che hanno puntato sulla semplicità e sulla simpatia, ma soprattutto sull’idea di famiglia, nell’ambito della quale si svolgono tutte le avventure di Peppa e che dovrebbe insegnarci a stare di più con i nostri bambini. E’ proprio questo il bello di Peppa Pig, i cartoni trattano di scene di vita quotidiana, cose che capitano in tutte le abitazioni. I bambini rivedono ciò che vivono ogni giorno nelle loro case con il maialino Peppa che si fa portatore di valori che sono fondamentali nella vita dei più piccoli: l’idea di famiglia, di amicizia, l’importanza della scuola.Lo spettacolo teatrale accompagnerà i presenti in tribuna in una magica atmosfera con attori e cantanti coordinati dalla regia di Claudio Insegno. Tra scenografie super colorate, pupazzi simpaticissimi e un delizioso racconto, semplice ed interattivo, Peppa Pig e la sua famiglia viaggeranno per monti, boschi ed abissi marini, alla scoperta di posti nuovi, di tanti animali e di tutti i mezzi di trasporto, il tutto legato da un filo conduttore, la ricerca di un grande tesoro!Grandi e piccini potranno vedere dal vivo tutti i personaggi del cartone animato, Peppa Pig, George e il suo dinosauro, Mamma e Papà Pig ma anche tutti gli amichetti storici come Suzy Pecora, Zoe Zebra, Danny Dog, Pedro Pony, Rebecca Coniglio e molti altri. Il tutto darà vita ad un’emozione che, soprattutto i più piccini, ricorderanno a lungo.