Per celebrare i 10 anni delle sue Designer Collaboration, H&M si regala un libro e la collaborazione con Alexander Wang.

Di M.Carmela Di Marte – Wang, direttore creativo di Balenciaga, ha presentato il 17 Ottobre a New York la collezione per il colosso svedese della moda H&M, che da sempre cerca di conciliare la qualità con il risparmio, per assicurare ai suoi clienti la possibilità di acquistare capi d’alta moda a prezzi accessibili. Alexander Wang è il primo designer della moda USA a collaborare per H&M, proprio nell’anniversario dei 10 anni delle sue Designer Collaboration; ed è anche l’ultimo dei nomi in lista a chiudere il libro – documentario che ripercorre dieci anni di creatività e di collaborazioni importanti del colosso H&M: dal 2004 con Karl Lagerfld ad oggi, appunto, con Alexander Wang. La collezione di Wang, in vendita a partire da oggi in tutti gli store del mondo, anche in Italia, è un concentrato di capi tecnici e sportivi, dal ritmo metropolitano, uniti ad accessori e oggetti giornalieri. La collezione è stata pensata, in esclusiva, sia per un pubblico femminile che maschile, e include pezzi dal taglio deciso , quasi tutti in total black.Sia per uomo che per donna, Wang ha creato felpe, giacconi, scarpe, cappelli e molto altro, concentrando il suo pensiero e la sua filosofia in una linea di tendenza che gli amanti del fashion non si lasceranno di certo scappare.