Pergolizzi: ‘Vinceremo il campionato. Critiche si, ma non sul personale’

La Reggina supera il Licata nel contesto di una gara strana, ben giocata nella prima parte, molto male nella seconda con scelte che hanno scatenato la rabbia e le imprecazioni dei tifosi della Tribuna Ovest e che mister Pergolizzi ha motivato a fine gara sala stampa: “Questa è una squadra che sta facendo il campionato di serie D e so benissimo che in passato si è fatta la serie A, viste determinate partite, tante squadre e diversi allenatori e capisco che ci possano essere delle critiche. L’importante è che non si vada oltre la critica sportiva e a quello che succede in campo.

Mi dispiace se si va sul personale. Ho scelto di venire a Reggio e sono contento, oggi a maggior ragione perchè quando sono andato sotto la Curva ti hanno applaudito a prescindere. I tifosi vogliono vincere questo campionato, non importa come. Ho sempre detto che sono qui per vincere, giocando male o dando spettacolo, non importa e volendo essere presuntuoso dico: lo vinceremo il campionato, non ho la sfera magica non faccio il mago, ma sono sicuro

Questa è una squadra con dei motori che deve tenere sempre accesi. E appena tutti acquisteranno la mentalità del correre l’uno per l’altro vedrete, non ce ne sarà per nessuno. Qualcuno è più avanti dell’altro nella condizione, presto accadrà“.