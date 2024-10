Reggina, Pergolizzi: ‘Buon primo tempo, brutto il secondo’. E spiega perchè

Un primo tempo dominato dagli amaranto, una rete e tante altre fallite clamorosamente, poi confusione tantissima e il rischio di pareggiare contro un Licata apparso molto modesto. L’analisi di mister Pergolizzi a radio Febea: “Un primo tempo dove potevano essere anche sul 3-0, poi ci ha scombussolato quell ‘infortunio di Vesprini dove tutto è stato modificato, ma questo non va bene. I giocatori hanno dato tutto e li ringrazio. Oggi ho visto quella curva, quell’affetto anche nelle difficoltà. Ci tenevo a ringraziare i ragazzi, rafforza la mia scelta di tornare a Reggio Calabria.

I cambi tattici si sono sviluppati in base alla presenza degli Under in campo, volevo togliere Forciniti da quel ruolo di terzino che non è suo. Ho voluto tenere Ragusa per avere più profondità, oggi l’ho visto in palla.. E’ normale che possiamo fare meglio, in quel primo tempo dovevamo essere più cattivi e lo sanno anche i ragazzi, poi è subentrata un pò di paura.

Le scelte tattiche dipendono sempre dai giovani. Se li metti dietro non puoi metterli avanti e viceversa. Provazza e Renelus hanno giocato benissimo ma devono imparare a fare le due fasi. Giuliodori non rientra neppure mercoledi. Rajkovic? Un problema suo, non dipende da nessuna scelta tecnica, tattica o societaria. Un buon primo tempo, un brutto secondo”.