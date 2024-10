Una Reggina dai due volti supera il Licata. Tre punti pesanti

Un primo tempo dominato, con una rete segnata e almeno altre quattro clamorosamente fallite, poi una seconda parte di gara inspiegabilmente condotta sulla difensiva e con i cambi del tecnico Pergolizzi che hanno fatto imbufalire il pubblico presente. Soffre la Reggina per tutto il secondo tempo e rischia una clamorosa beffa. Viene salvata da una grandissima prodezza di Lazar. Tre punti che diventano pesanti per la sconfitta del Siracusa e il pareggio della Scafatese.

Leggi anche

Primo tempo

Pergolizzi conferma le anticipazioni della vigilia e schiera l’undici iniziale con il 4-3-3. In porta il giovane Lazar e difesa composta da Girasole e Bonacchi centrali, a destra Vesprini a sinistra Cham. In mezzo un centrocampo composto tutto da Over quindi Dall’Oglio, Salandria e Barillà, davanti al fianco di Barranco da una parte Provazza dall’altra Ragusa.

Dopo appena un minuto grande occasione per la Reggina con Barillà che gira in mezzo e Barranco sotto porta manda incredibilmente fuori. Al settimo clamoroso il gol divorato da Provazza che, sulla goffa uscita del portiere, si trova solo ma la sua conclusione va dritta sui piedi di un difensore che libera sulla linea di porta.

Il risultato si sblocca al sedicesimo con una punizione dal limite battuta da Dall’Oglio che trova una decisiva deviazione della barriera che spiazza Rossi, 1-0 meritato per gli amaranto. Lo stesso Dall’Oglio poco dopo da buona posizione conclude su un avversario. Al ventunesimo infortunio di Vesprini, al suo posto Forciniti. E’ un vero festival del gol mancato, questa volta l’occasionissima è sui piedi di Ragusa che ben servito da Dall’Oglio dal limite dell’area piccola spara altissimo.

Il primo tiro in porta del Licata arriva con una girata di Bonanno al trentesimo, parata da Lazar. Incredibile quanto accade in questo primo tempo per occasioni mancate. Al trentacinquesimo due nella stessa azione, prima solissimo Barillà colpisce in pieno un avversario, stessa sorte per Provazza che calcia a botta sicura ma trova ancora un difensore a respingere. Si chiude sul risultato di 1-0 un primo tempo che poteva concludersi con almeno tre gol di scarto.

Leggi anche

Secondo tempo

Al dodicesimo punizione dai trenta metri per il Licata, con difficoltà Lazar respinge. Avvio faticoso della Reggina e Pergolizzi opera i primi cambi con Porcino al posto di Barillà e Adejo per Barranco, partono i primi fischi per il tecnico amaranto. Squadra ridisegnata con il 3-5-2. Cham tenta una giocata personale supera due avversari e conclude, la sfera va fuori.

Cambia anche il Licata con Furina dentro per Ferrigno. Altra sostituzione per gli amaranto con l’ingresso di Perri per Cham, nuovo cambio tattico, molta confusione. Al ventiseiesimo un altro salvataggio sotto porta e nuova occasione per gli ospiti, brutta Reggina nel secondo tempo. C’è un nuovo cambio che fa discutere, quello che ha visto entrare Renelus per Dall’Oglio uscito causa crampi. Il Licata intanto opera altre due sostituzioni. E’ incredibile al trentasettesimo l’errore commesso solo davanti alla porta del nuovo entrato Saito, Licata vicinissimo al pareggio.

In pieno recupero una splendida punizione di Bonanno trova un grandissimo Lazar che miracolosamente toglie la palla dalla rete e salva il risultato. Finisce 1-0, ma quanta fatica.