Pergolizzi ribadisce l’importanza dell’uno contro uno, ma Provazza e Renelus non giocano…

“I tre attaccanti? Ci sto pensando molto, ma devo dare equilibrio alla squadra. Quello che serve è fare di più e migliorare nell’uno contro uno, questo nel calcio fa la differenza e quella di giocare con il tridente può essere la giusta soluzione. Siccome si stava andando bene con il 3-5-2 volevo dare continuità, forse può essere arrivato il momento di cambiare”.

Queste le dichiarazioni di mister Pergolizzi al termine della mezza partita giocata nel recupero con l’Acireale. Esattamente quello che un pò tutti ripetono dall’inizio della stagione, chiedendo una sorta di prosecuzione rispetto a quanto prodotto dalla squadra nella seconda parte dello scorso campionato. Dopo sei giornate il tecnico sta riflettendo sulla bontà delle sue scelte effettuate fino al momento e che non hanno pagato dal punto di vista tattico e del gioco.

Allo stesso tempo, e questa è una considerazione che va approfondita, esalta come concetto di base l’uno contro uno, forse dimenticando che in questa prima parte di campionato, gli unici due in grado di farlo e lo hanno ampiamente dimostrato, si alternano tra panchina e tribuna e sono Provazza e Renelus.

I quindici minuti finale con l’Acireale potrebbero averlo illuminato in questo senso, fornito qualche indicazione. E’ il momento di cambiare, lo ha detto Pergolizzi, lo diciamo tutti, sotto ogni punto di vista. E soprattutto è il momento di mandare in campo gente che corre.