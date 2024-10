Reggina, Pergolizzi: ‘In serie D tre step nello stesso campionato. Anche io volevo vincerle tutte…’

Nonostante il distacco dalla vetta e prestazioni poco convincenti, mister Pergolizzi continua a manifestare fiducia verso la sua squadra e l’obiettivo da raggiungere: “Gli scontri diretti li abbiamo presi subito, uno alla seconda giornata e uno alla sesta. Ma se parliamo di scontri diretti, ci dobbiamo mettere anche la Vibonese che abbiamo battuto in Coppa Italia per 2-0, quindi il campionato dice che siamo tra le squadre più forti. Ma è chiaro che bisogna dimostrarlo sul campo.

La serie D è fatta a percorsi, divisa in tre step. C’è un campionato fino a novembre, uno a dicembre e poi il resto della stagione. Ci sono squadre che smantellano, altre che si rinforzano, un cambiamento totale e un campionato nuovo che ricomincia. Noi dobbiamo stare attaccati alle prime e poi fare quello che sappiamo. I calciatori ci sono, io ci sono, la società c’è. Certo, anche io ho il rammarico di non avere fatto sei vittorie consecutive e dentro di me ero convinto di poterle fare. Ma possiamo realizzare un ciclo di partite vincenti”.