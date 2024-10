Periferie al centro, Sasha Sorgonà: ‘Incontriamo una Reggio dimenticata’

L’evento sold-out organizzato lo scorso 19 gennaio al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria solo il punto di partenza di un progetto che vuole guardare al futuro del territorio con ottimismo e voglia di combattere le difficoltà.

“È quello che inizieremo a fare con ‘Periferie al centro’. Il nome che abbiamo scelto di associare a questo progetto – sottolinea Sorgonà – non è casuale. Si tratta di un ossimoro ma non per noi. Le periferie sono il ‘centro’ del nostro territorio e come tale va trattato. Magari non fisicamente ma per storia, cultura, tradizioni e identità popolare.

Andremo nelle piazze, quartiere per quartiere, ad incontrare associazioni, imprenditori e semplici cittadini. Spinoza ha come missione quella di contribuire in modo propositivo alle dinamiche sociali di Reggio Calabria. Sono tanti i reggini che vogliono dire la loro, esprimere un pensiero e mettere in evidenza le problematiche da affrontare. Con umiltà e passione -spiega l’ideatore di Spinoza- ascolteremo le loro idee e proveremo ad essere portatori sani di soluzioni”.