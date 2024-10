Perugia, Castori: ‘Primo tempo fantastico, punizione di Hernani inventata dall’arbitro’

Una vittoria speriamo scacciacrisi in maniera definitiva. Un pizzico di fortuna che mancava da troppo tempo ma che ci voleva per sbloccare una squadra che in questo girone di ritorno aveva collezionato troppe sconfitte fino a temere di scivolare nella parte più pericolosa della classifica. In sala stampa mister Castori: “Il nostro primo tempo è stato fantastico, la sconfitta non sta nè in cielo nè in terra. Siamo stati bravissimi per intensità e qualità, poi ci sono stati episodi imponderabili. Il primo gol della Reggina nasce da una punizione inesistente, a noi è mancata solo la fortuna e tutti gli episodi contro. Il nostro portiere non era sereno e secondo me si poteva esporre a figure peggiori, quando vedo un giocatore in difficoltà lo cambio, chiunque sia, anche il portiere. La Reggina si è trovata una partita che non pensava neppure di pareggiare, gli è andata bene, noi prendiamo atto della nostra serataccia”.