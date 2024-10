Perugia-Reggina, recupero di serie B. Dove vedere la partita

Mercoledi 5 aprile alle ore 20,15, Perugia e Reggina scenderanno in campo per il recupero della 29ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23. Sarà il signor Camplone di Pescara a dirigere il match del Curi. Alla VAR i signori Dionisi e Miele G. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Garantita la trasmissione in live streaming, anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz, con quest’ultima che propone la visione live in diretta della partita anche in modalità acquisto singolo, disponibile anche sulla piattaforma “ONEFOOTBALL”.

