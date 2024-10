Perugia-Reggina non si gioca, manca solo l’ufficialità

Dall’ipotesi al molto probabile, fino alla certezza in attesa dell’ufficializzazione che a breve arriverà dagli organi competenti. Perugia-Reggina non si giocherà dopo il sopralluogo effettuato questa mattina presso lo stadio Renato Curi. Le scosse di terremoto che si sono registrate nella giornate di ieri e che hanno provocato dei danni, per motivi legati alla sicurezza hanno indotto a decidere per il rinvio della partita. Resta da decidere la data di recupero. Incredibile che nella giornata di oggi anche a Reggio Calabria si sia registrata una scossa di terremoto.

